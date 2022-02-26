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Общество26 февраля 2022 14:22

В Роспотребнадзоре рассказали, где больше всего заболевших коронавирусом за сутки

Инфекцию выявили в 41 территории
Анна Маркова
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В Перми за сутки коронавирусом заболели 1425 человек.

В Перми за сутки коронавирусом заболели 1425 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 3985 жителей в 41 территории. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что больше всего случаев заболевания выявили в Перми – 1425, в Чайковском – 440, в Соликамском округе – 231.

В Чернушинском округе – 230, в Октябрьском – 189, в Краснокамском– 186, в Верещагинском городском округе – 143, в Пермском районе – 129, в Кудымкарском округе – 108, в Березниках – 98, в Осинском округе – 97. И в других территориях.

С начала пандемии в Прикамье ковид выявили у 309 515 жителей.