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Происшествия26 февраля 2022 14:04

В Пермском крае мужчину задержали по подозрению в убийстве

Он ударил знакомого ножом
Анна Маркова
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лысьве 47-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве. В СКР по Пермскому краю сообщили, что 20 февраля в одной из квартир собралась компания мужчин. Они выпивали, затем произошла ссора. Гость схватил нож и ударил им хозяина квартиры. Затем вышел из квартиры, рассказал о произошедшем соседям и попросил сообщить правоохранителям.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.