В Перми водитель «Нивы» устроил ДТП, выехав на улицу с односторонним движением

Водитель не пострадал. Фото: CHP_59

В Перми 26 февраля около 2 часов ночи водитель «Нивы» устроил ДТП в центре города. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, водитель ехал по улице Петропавловской, которая является односторонней, навстречу движению.

На перекрестке с улицей Крисанова он врезался в автомобиль ВАЗ-2112. После столкновения «Нива» перевернулась на крышу. В ДТП нет пострадавших. После прохождения медицинского освидетельствования, госавтоинспекторы установили, что водитель "Нивы" был пьян. По факту автоаварии проводится проверка.