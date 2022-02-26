В Пермском крае коронавирус за сутки выявили менее чем у 4000 тысяч человек

В тяжелом состоянии в больницах находятся 342 пациента. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 3 985 жителей. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор. Среди новых случаев ковид выявили у 919 детей. С начала пандемии количество всех официальных случаев заболевания достигло 309 515.

В тяжелом состоянии в больницах с коронавирусом находятся 342 пациента, к ИВЛ из них подключены 118. За сутки от последствий ковида в регионе скончалось 27 пациентов, всего - 8 301 человек.