В Перми за месяц подрядчиков оштрафовали на 2,8 млн рублей за некачественную уборку снега

За плохую уборку дорог и тротуаров от снега подрядчики получают штрафы. Фото: архив "КП"

В Перми подрядчики будут оштрафованы за некачественную уборку улиц от снега. В городской администрации рассказали, что больше всего нареканий по уборке снега с дорог, тротуаров, парковочных карманов и вывозу снега в Свердловском и Ленинском районах. За минувший месяц подрядчики во всех районах оштрафованы на 2,8 млн рублей.

Проверки в марте будут продолжены, особое внимание уделят вывозу снега. Напомним, если ваш двор не чистят от снега, нужно обратиться в УК, ТСЖ или ТСН. Если здесь вам не помогли, обращайтесь в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края или в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. Кроем этого о проблемах с уборкой снега жители могут оставить сообщение на портале «Управляем вместе».