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Происшествия26 февраля 2022 5:19

В Пермском крае рабочего задавил ковш экскаватора

Случай произошел 24 февраля
Анна Маркова
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Результаты проверки инспекции будут направлены в СКР.

Результаты проверки инспекции будут направлены в СКР.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае 24 февраля произошел трагический несчастный случай с рабочим. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае. Во время добычи гравия ООО «Северный Альянс» на реке произошел наклон экскаватора.

Машинист начал выбираться из экскаватора через боковое стекло, случайно задел одеждой рычаг стрелы экскаватора, из-за чего ковш опустился и задавил рабочего.

В инспекции проводят проверку, выясняют подробности и обстоятельства несчастного случая. Результаты будут направлены в следственные органы.

Кстати, в январе в Прикамье произошел другой несчастный случай, рабочего затянуло в грунторез. Мужчина погиб на месте.