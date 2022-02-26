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Общество26 февраля 2022 4:16

Директору санатория в Перми назначили штраф за покусы детей клопами

На антисанитарию в детском учреждении пожаловались родители
Анна Маркова
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Детей покусали клопы во время отдыха в санатории.

Детей покусали клопы во время отдыха в санатории.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми директора детского санатория «Сказка» привлекли к административной ответственности. Прокуратура провела проверку после сообщения родителей о том, что детей, приехавшие отдыхать в лагерь, покусали клопы.

Доказательством стали фото, на кадрах ребенок показывает руки и ноги в красных пятнах. Факты антисанитарии подтвердились, директору ООО «СКАЗКА» внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечен медицинский работник учреждения, лагерь оштрафован на 30 тысяч рублей.