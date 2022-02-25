В Пермьстате рассказали, на сколько снизилось количество предпринимателей в регионе

- Фото: архив "КП"

В Пермском крае ежегодно снижается количество юридических лиц. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на Пермьстат. С 2016 по 2022 годы юрлиц стало меньше на 36,8%. Падение наблюдается во всех видах деятельности с 2015 года.

Юридических лиц с частной формой собственности на 31 декабря 2021 года в Прикамье - 46 891. Доля государственных предприятий составила чуть больше 2%.

На конец прошлого года в регионе зарегистрировано 53 тысячи, индивидуальных предпринимателей - 61,9 тысячи, в том числе 1,4 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, 143 нотариуса и 311 адвокатов.

Больше всего предпринимателей в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском, Лысьве и Краснокамске.

В краевой столице на конец прошлого года насчитывалось 36,4 тысячи организаций , ИП - 31,7 тысячи.

Больше всего юридических лиц занято в торговле – оптовой и розничной – 40%.