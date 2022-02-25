Пермские ученые научились восстанавливать почву, загрязненную нефтепродуктами

Ученые Политеха нашли способ восстановить загрязненную нефтепродуктами почву. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета нашли экономичный способ восстановить загрязненную нефтепродуктами и тяжелыми металлами почву. Они предложили использовать для этого шламы содового производства и доказали их эффективность.

Этот способ не только поможет восстановить плодородную почву, а также улучшит состояние окружающей среды, поспособствует утилизации известковых отходов.

Экологи провели эксперименты и доказали эффективность метода. Применение шламов приводит к снижению фитотоксичности загрязненных земель. Для этого на 1 кг почвы достаточно внести 1-3 г шлама. Это повысит всхожесть растений, а также увеличит длину корней. Кроме это внесение шламов увеличивает в три раза количество бактерий и микроорганизмов.