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Наука25 февраля 2022 14:18

Пермские ученые научились восстанавливать почву, загрязненную нефтепродуктами

Учены предложили использовать для этого шламы содового производства
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ученые Политеха нашли способ восстановить загрязненную нефтепродуктами почву.

Ученые Политеха нашли способ восстановить загрязненную нефтепродуктами почву.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета нашли экономичный способ восстановить загрязненную нефтепродуктами и тяжелыми металлами почву. Они предложили использовать для этого шламы содового производства и доказали их эффективность.

Этот способ не только поможет восстановить плодородную почву, а также улучшит состояние окружающей среды, поспособствует утилизации известковых отходов.

Экологи провели эксперименты и доказали эффективность метода. Применение шламов приводит к снижению фитотоксичности загрязненных земель. Для этого на 1 кг почвы достаточно внести 1-3 г шлама. Это повысит всхожесть растений, а также увеличит длину корней. Кроме это внесение шламов увеличивает в три раза количество бактерий и микроорганизмов.