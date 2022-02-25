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Общество25 февраля 2022 12:41

В Пермь доставили первый электробус

Он будет работать на маршруте №50
Анна Маркова
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Электробус будет перевозить пассажиров на маршруте № 50.

Электробус будет перевозить пассажиров на маршруте № 50.

Фото: Анна Маркова

В Пермь доставили первый электробус, в начале марта его планируют выпустить на линию. В городском департаменте транспорта рассказали, что сначала он пройдет обкатку, а потом начнет перевозку пассажиров по маршруту № 50 «м/р Крохалева – станция Пермь-2». После прохождения тестового периода, который продлится два месяца, МУП «Пермгорэлектротранс» даст свою оценку производителю электробуса, ПАО «КАМАЗ».

Напомним, электробусы – экологичный, современный транспорт, оснащенный современным оборудованием, подходит для перевозки инвалидов.