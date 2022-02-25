Много шума: эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк

Фото: Сбер

Сбербанк, как и ряд других российских компаний, в том числе и банков, был внесен в американский санкционный список. Правда, влияния на крупнейший банк в стране и его работу в России санкции не окажут, поскольку не попал в список SDN, который означает максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. В него попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и "Открытие".

В случае Сбера ограничения накладываются лишь на корреспондентские счета банка, а значит вообще не повлияют на активы клиентов и работу банка внутри нашей страны. В принципе, банк может и далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определенные товары, объяснил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Согласен с коллегой и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, который добавил, что, кроме того, карты Сбера продолжат работать за рубежом: ограничения наложены на корреспондентские счета, то есть нет никаких препятствий для свободного использования своих средств клиентами банка.

В Сбербанке отметили, что все его системы и офисы после включения в санкционный список США работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном объеме. Введенные ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, сообщили в банке