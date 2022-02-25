4052 новых заболевших COVID-19 выявлено за сутки в Пермском крае

Общее число инфицированных с начала пандемии в Прикамье достигло 305 530 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Статистика по коронавирусу на 25 февраля 2022 года: за сутки в Пермском крае было подтверждено 4 052 новых случая COVID-19.

Среди заболевших - 629 детей до 17 лет.

- Общее число инфицированных с начала пандемии в Прикамье достигло 305 530 человек, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 341 пациент, 112 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 23 человека за сутки скончались от COVID-19, а всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 8 274 жителей Перми и Пермского края.

Напомним, в конце января состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.