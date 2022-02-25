Налоговые инспекции Пермского края приостанавливают очный прием посетителей

В налоговой инспекции напомнили, что сейчас практически все вопросы можно решить дистанционно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 28 февраля до особого распоряжения налоговые органы Пермского края приостанавливают прием и обслуживание посетителей по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи.

- Решение принято в связи с большим количеством сотрудников, заболевших коронавирусной инфекцией, - пояснили в пресс-службе ведомства. - А также для безопасности населения и предупреждения распространения заболевания.

Услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи будет осуществляться в обычном режиме при личном обращении в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет (в том числе без предварительной записи).

Прием корреспонденции на бумажном носителе будет вестись через бокс для приема входящей корреспонденции, расположенный во входной зоне каждого налогового органа. Рекомендуется на документах указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов.

В налоговой инспекции напомнили, что сейчас практически все вопросы: узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ и другие можно решить дистанционно, воспользовавшись электронными сервисами ФНС России.

Также с помощью электронных сервисов ФНС России можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн, направить обращение, узнать о статусе рассмотрения жалобы и т.д.

Обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.