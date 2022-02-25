Жители Пермского края смогут ежегодно обновлять гаджеты, оплачивая 60 процентов от их стоимости

Фото: МегаФон

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны, в том числе и в Пермском крае. Теперь клиенты могут ежегодно обновлять гаджеты, выплачивая только 60 процентов от их стоимости.

Оформить подписку можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE. Абонент ежемесячно оплачивает единый платеж, в который включена абонентская плата за услуги связи. Подписка доступна на 15 или 20 месяцев.

Через 12 месяцев устройство можно сдать в trade in и оформить подписку на новый телефон со скидкой до 40 процентов. Если пользователь сервиса захочет оставить смартфон себе, он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки.

В стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов, например, обязательной страховки. При желании клиент может оформить ее самостоятельно в салоне оператора.

По словам генерального директора МегаФон Ритейл Владимира Скурихина, услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях. Пилотный проект стартовал в Москве в конце декабря 2021 года и за прошедшее время доказал свою востребованность. Теперь услугой могут воспользоваться жители всех уголков страны. Самыми популярными брендами среди москвичей, оформивших покупку по программе, являются Apple, Samsung и Xiaomi, а самой востребованной моделью стал Apple iPhone 13 – его выбирали более 50 процентов клиентов.

Например, подписка на Apple iPhone 13 Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет стоить 5 890 рублей в месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях обойдется в 3 390 рублей в месяц.

Финансовым партнером в проекте выступает Тинькофф Кредит Брокер. Как отмечает директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер Максим Иванов, новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет. Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают такую возможность. С решением от Тинькофф Кредит Брокера многие могут позволить себе менять смартфон чаще, даже если в моменте на это может не хватать средств.

Оформить услугу можно в любом салоне МегаФона. Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.