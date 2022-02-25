В Пермском крае в восьми территориях полностью расселено аварийное жилье, признанное таковым до 2017 года

Опережающие темпы по расселению показывают 8 территорий Прикамья.

В Пермском крае за последние несколько лет хорошие результаты показала работа властей по расселению жителей из ветхих и аварийных домов. 24 февраля проблемы жителей, живущих в аварийном фонде, обсуждались на заседании Правительства Прикамья. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что Пермский край входит в пятерку лидеров в России по темпам расселения жителей из ветхого и аварийного жилья.

Высокие показатели дают нашему региону возможность рассчитывать на финансирование из федерального бюджета, а это значит, что еще тысячи жителей смогут переехать в безопасные и благоустроенные квартиры быстрее, чем запланировано.

Так в 2022 году из Фонда содействия реформированию ЖКХ в Прикамье поступит 7,8 млрд руб. Кроме этого в регионе существует своя программа, по переселению из домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года.

- Это дает нам возможность более комплексно подходить к расселению, а значит и к освобождению площадок для последующего строительства, - сообщил Дмитрий Махонин. - За 3 года нам удалось переселить более 19 тысяч жителей из порядка 290 кв. метров жилья. До конца 2024 года предстоит расселить еще более 20,5 тыс. человек – из всех домов, признанных аварийными до 2017 года.

Губернатор обозначил, что темпы расселения жителей из ветхих домов в ближайшие годы должны наращиваться, несмотря на повышение ставок по ипотеке, темпы строительства новых домов не должны сократиться.

На заседании Правительства министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров рассказал, что в 2017 году была завершена программа по расселению из домов, признанных аварийными до 2012 года. За это время удалось расселить 170 тыс. кв. метров. В конце 2018 года запущен новый нацпроект «Жилье и городская среда», по нему планируется в 2024 году завершить расселение фонда, признанного аварийным до января 2017 года.

В конце 2018 года в крае было 471,2 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживало 32 тыс. человек, но уже сейчас эти цифры увеличились вдвое.

За прошлый год в регионе удалось расселить 100 тыс. кв. метров ветхого жилья. Новоселье справили около 7 тыс. человек, это даже больше, чем планировалось.

- Опережающие темпы по расселению показывают 8 территорий Прикамья, - сказал Андрей Колмогоров. – С 2019-2021 гг. полностью расселен аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года в Еловском, Куединском, Ординском, Сивинском, Юсьвинском, Березовском, Карагайском округах и Березниках.

Муниципалитеты должны активнее принимать участие в реализации проектов. Граждане могут заключать соглашения на получение компенсаций за взамен старого жилья или субсидии на покупку нового.

Министр пояснил, что для переселения граждан из аварийного жилья идет строительство новых домов. Запланировано возведения нового жилья еще в 14 муниципалитетах.

В Краснокамске возводятся два пятиэтажных дома на 187 семей. В Барде в 2022 году также завершится строительство дома, 42 новые квартиры в нем будут предоставлены для переселения.

- Главная задача – не заставлять людей ждать, а повышать качество и комфорт жизни населения прямо сейчас, - подытожил заседание губернатор Дмитрий Махонин.