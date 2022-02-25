В Перми электропоезд насмерть сбил мужчину

Электричка сбила мужчину в Перми. Фото: архив "КП"

В Перми сегодня, 25 февраля, в 7 часов утра электропоезд насмерть сбил человека. Несчастный случай произошел на перегоне Левшино-Балмашная, об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и транспортный прокурор.

Напомним, в Перми 23 февраля женщина упала с железнодорожного мостового перехода на станции Пермь – 2. По информации источника, случай произошел около 20.00. 65-летняя женщина получила серьезные травмы, очевидцы произошедшего вызвали «скорую», пострадавшую госпитализировали.