В Пермском крае в колледже нашли массу нарушений после проверки

- Фото: архив "КП"

В Чернушке специалисты Роспотребнадзора и Прокуратуры проверили как организовано питание в «Краевом политехническом колледже».

Проверка показала многочисленные нарушения на пищеблоке, а конкретнее: не было помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря с подводкой холодной, горячей воды и канализации, в складском помещении для хранения сыпучих пищевых продуктов и консервов были дырявые полы, что не позволяло качественно провести влажную уборку. Продукты хранились на пищеблоке неправильно, не соблюдался температурный режим.

Прокуратура внесла представление директору колледжа, нарушения были устранены, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.