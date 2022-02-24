Дмитрий Махонин предложил и дальше развивать Службу социальных участковых в Прикамье

Фото: сайт правительства Пермского края.

В Пермском крае четвертый год действует уникальный проект - Служба социальных участковых. Она включает сейчас 265 специалистов, которые сопровождают и опекают около 240 тысяч жителей региона из приоритетных категорий. Речь идет о пожилых и одиноких людях, маломобильных гражданах, многодетных семьях, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Итоги работы службы и планы на будущее обсудили на встрече губернатора Дмитрия Махонина и министра социального развития Прикамья Павла Фокина.

Как отметил Павел Фокин, социальные участковые сейчас работают во всех муниципальных образованиях края. Они занимаются выявлением, паспортизацией тех, кто нуждаются в индивидуальной поддержке. Он подчеркнул, что краевые Минсоцразвития и Минфин изыскивают возможность для того, чтобы расширить Службы социальных участковых. Тогда они смогут приходить к людям чаще, и охват населения адресной помощью станет более предметным.

По информации Павла Фокина, в прошлом году удалось снизить число малоимущих семей, которые вышли из-за черты бедности. Людям помогают найти подходящую работу, обеспечивают сопровождение в решении вопросов трудоустройства, в итоге семьям удается выбраться из сложной ситуации.

- Количество таких семей за год снизилось более чем на треть, - отметил Павел Фокин. – Мы смогли улучшить показатель уровня бедности: по прогнозам за прошлый год он составит не более 11,9 процента.

Павел Фокин пообещал, что в этом году работа по повышению уровня доходов жителей Прикамья и снижению уровня бедности продолжится. Один из путей – заключение социальных контрактов. Если в прошлом году было заключено около 3,7 тысячи таких социальных контрактов, то в этом году их должно быть не менее 7 тысяч.

При этом меняются подходы в работе служб занятости: в прошлом году в 25 филиалах МФЦ появились специалисты, которые помогают людям в подборе вакансий, в этом году они появятся в 22 МФЦ.

В этом году должна упроститься процедура назначения мер социальной поддержки гражданам Прикамья. Как подчеркнул Дмитрий Махонин, перевод процедуры назначения пособий и выплат в формат «единого окна» очень важен и актуален. Он поручил Минсоцразвития и Министерству информационного развития и связи проработать этот проект.

- Службу социальных участковых действительно необходимо расширять, - подвел итог разговора Дмитрий Махонин. - Необходимо подготовить и представить предложения по ее развитию и финансированию.