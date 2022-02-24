В Перми ожидается сильное похолодание

В ночь на четверг в Пермь придет похолодание. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет, непостоянной. Как рассказали синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг 24 февраля по возможен мокрый снег, ночью −5…−0°, в Перми около −1°, днем −1…+2°, в Перми +1,5°.

В пятницу осадков не ожидается, а также значительно похолодает, особенно ночью. Столбик термометра покажет −6…−12°, в Перми около −7°, днем −1…−6°, в Перми около−3°.

В субботу 26 февраля станет еще холоднее, но похолодание будет недолгим. Конец месяца будет умеренно теплым и снежным.