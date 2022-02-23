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Происшествия23 февраля 2022 13:40

Женщина выпала из окна пятиэтажки в центре Перми и осталась жива

С множественными травмами 67-летнюю пострадавшую доставили в травмпункт
Алена ОВЧИННИКОВА
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Состояние пострадавшей медики оценили, как удовлетворительное.

Состояние пострадавшей медики оценили, как удовлетворительное.

Фото: архив "КП"

Несчастный случай произошел под утро 23 февраля в центре Перми. Около пяти часов утра из окна пятиэтажки на улице Полины Осипенко выпала женщина.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией, возраст пострадавшей - 67 лет, а упала пенсионерка с высоты третьего этажа. Падение с большой высоты хоть и стало причиной множественных поверхностных травм, но состояние женщины медики оценили, как удовлетворительное.

Пострадавшую доставили в травмпункт, где врачи оказали ей помощь. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.