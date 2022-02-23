За сутки коронавирус подтвержден у жителей 39 территорий Пермского края

Всего с начала пандемии в Пермском крае было подтверждено 297 070 случаев коронавирусной инфекции. Фото: архив "КП"

4 520 случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных в Пермском крае за сутки, были диагностированы у жителей 39 муниципалитетов.

На первом месте по количеству заболевших – Пермь, где COVID-19 был выявлен у 1 359 человек. Затем идут Лысьвенский городской округ (336 заболевших) и Чернушинский округ (302). В Чайковском – у 229, в Кудымкарском округе – у 222, в Соликамском округе – у 217, в Краснокамском округе – у 193, в Пермском районе – у 174, в Верещагинском – у 166, в Березниках – у 162, в Осинском округе – у 142.

В Кудымкарском округе подтверждено 113 новых случаев, в Оханском округе – 99, в Ординском округе – 86, в Добрянском округе – 72, в Октябрьском – 69, в Куединском округе – 63, в Березовском округе – 54, в Нытвенском округе – 51, в Юсьвенском округе и Кизеле – по 48, в Сивинском округе – 45.

В Суксунском округе коронавирус диагностирован у 43 жителей, в Еловском округе у 36, в Чердынском округе у 33, в Бардымском округе – у 31, в Кишертском – у 30, в Частинском – у 23, в Очерском округе – у 18, в Чусовском округе – у 17, в Гайнском округе – у 9, в Губахе – у 8.

В Юрлинском округе положительные результаты ПЦР-исследований на COVID-19 получили 6 пациентов, в Александровском округе – 5, в Уинском округе – 4, в Звездном – 3, в Ильинском округе – 2. В Горназоводском и Гремячинском округах по 1 случаю болезни.

Всего с начала пандемии в Пермском крае было подтверждено 297 070 случаев коронавирусной инфекции.