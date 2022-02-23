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Происшествия23 февраля 2022 13:01

В Пермском крае преступники похитили человека, отвезли на кладбище и вымогали у него квартиру

Опасаясь за жизнь, потерпевшему пришлось расстаться с квадратными метрами
Алена ОВЧИННИКОВА
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Наказание - 10 и 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Наказание - 10 и 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: архив "КП"

В Краснокамске вынесли приговор криминальной парочке: 24-летнему жителю Перми и его 22-летнему подельнику из Краснокамска. Преступников признали виновными в «Похищении человека» и «Вымогательстве».

- 18 ноября 2020 года осужденные насильно усадили 24-летнего жителя Краснокамска в автомобиль и увезли на кладбище, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Там, угрожая пистолетом, начали требовали от него продать принадлежащую ему квартиру, а все денежные средства передать им.

Опасаясь за свою жизнь, молодой человек вынужден был пообещать выполнить эти требования. А чтобы он никуда не сбежал, бандиты продолжали угрожать и удерживали свою жертву на различных квартирах в Перми.

Отпустили потерпевшего только после заключения сделки о продаже квартиры и передачи денег вымогателям. Они получили более одного миллиона рублей.

Суд назначил 24-летнему осужденному наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 210 тысяч рублей, а 22-летнему в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.