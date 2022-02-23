4520 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки в Пермском крае

Количество официально переболевших в Прикамье достигло 297 070 человек. Фото: архив "КП"

Свежие коронавирусные сводки за 23 февраля 2022 года говорят, что за минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 4 520 новых заболевших COVID-19. 820 из них - дети до 17 лет. А вот выздоровели и списались с больничного 7887 пациентов.

- Общее число инфицированных в Прикамье достигло 297 070 человек, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - За сутки в регионе проведено 9 132 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

В больницах региона сейчас развернуто 4886 коронавирусных коек, занято из них 3737. В тяжелом состоянии находятся 360 человек, 116 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Минувшие сутки унесли жизни 26 заболевших.

По состоянию на утро 23 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 408 963 человека. 1 347 600 жителей завершили курс вакцинации.