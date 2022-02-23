В закрытой квартире в Перми обнаружили тело мужчины

Назначена экспертиза, которая определит причину смерти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неделю родственники ничего не знали о судьбе пермяка, пропавшего в середине февраля. Мужчина жил один, на телефонные звонки не отвечал и двери не открывал. Родные подали заявление в полицию и приехали вместе с сотрудниками правоохранительных органов в квартиру в доме на улице Льва Шатрова, где жил мужчина.

К пятиэтажке вызвали и спасателей, которые должны были вскрывать двери. Как сообщил «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией после того, как дверь удалось открыть, в квартире обнаружили тело хозяина.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти.