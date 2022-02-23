Десятки домов в Мотовилихинском районе Перми останутся без водоснабжения

24 февраля с 09.00 до 22.00 в части Мотовилихинского района Перми будет отключено водоснабжение. Фото: архив "КП"

Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщила, что 24 февраля с 09.00 до 22.00 в части Мотовилихинского района Перми будет отключено водоснабжение. Участок водовода диаметром 400 мм отключат из-за производства ремонтных работ по ул. Фрезеровщиков 50.

Без воды останутся жители домов по адресам:

ул. Советская,1;

ул. Крупской,9;

ул. Фрезеровщиков, 50 (адм.здание);

ул. Уральская, 78, 80, 88, 88а, 88б, 90, 102, 104;

ул. В.Фигнер, 2, 6, 13;

л. Морская, 6;

ул. Вагановых, 11а;

ул. Металлургов, 9.

Пониженное давление будет в домах по адресам:

м/р Рабочий поселок;

ул.М.Горького 27;

ул.Сибирская 15,17а;

ул.Советская 3,62;

ул.Фрезеровщиков 100,104;

ул.Окулова 75, 80.

Дополнительная информация по телефону 068 (для звонков со стационарных телефонов) или 2100-680.