Десятки домов в Мотовилихинском районе Перми останутся без водоснабжения

24 февраля с 09.00 до 22.00 в части Мотовилихинского района Перми будет отключено водоснабжение.
Фото: архив "КП"
Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщила, что 24 февраля с 09.00 до 22.00 в части Мотовилихинского района Перми будет отключено водоснабжение. Участок водовода диаметром 400 мм отключат из-за производства ремонтных работ по ул. Фрезеровщиков 50.
Без воды останутся жители домов по адресам:
ул. Советская,1;
ул. Крупской,9;
ул. Фрезеровщиков, 50 (адм.здание);
ул. Уральская, 78, 80, 88, 88а, 88б, 90, 102, 104;
ул. В.Фигнер, 2, 6, 13;
л. Морская, 6;
ул. Вагановых, 11а;
ул. Металлургов, 9.
Пониженное давление будет в домах по адресам:
м/р Рабочий поселок;
ул.М.Горького 27;
ул.Сибирская 15,17а;
ул.Советская 3,62;
ул.Фрезеровщиков 100,104;
ул.Окулова 75, 80.
Дополнительная информация по телефону 068 (для звонков со стационарных телефонов) или 2100-680.