Катерина Шпица прогулялась с одноклассником по пермской набережной

Фото: Instagram katerinashpitsa

Известная российская актриса Катерина Шпица приехала в Пермь и прогулялась по обновленной городской набережной. Судя по фото, опубликованным на личной страничке в Instagram, ей понравилось, как сейчас выглядит это место.

- Да, я слежу за новостями, - подписала она пост. - Но сегодня я провела день в городе юности. А фото сделал одноклассник. Я подумаю о серьезном завтра.

Актриса не объяснила, что привело ее в родной город, где она заканчивала школу и училась в университете.

«Добро пожаловать в Пермь», «Круто, Катя! Родная Пермь!», «Ой, счастлива!», «Судя по фото, там еще зима-зима», - комментируют пост подписчики актрисы.