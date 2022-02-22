Коронавирус за сутки выявили всего в 25 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки новые заражения ковидом выявили всего в 25 муниципалитетах. Напомним, на 22 февраля в регионе выявлено еще 4 599 инфицированных.

3 166 заболевших – в Перми. Следом идут Чусовой – 267. Далее – Октябрьский – 211. В Чайковском 200 заражений. В Чернушке – 157. По 135 заражений в Осе, 105 – в Горнозаводске.

В Уинском муниципальном округе подтверждено 73 новых случаев коронавируса, в Добрянском городском 65, в Губахе 58, в Александровском муниципальном округе 51, в Бардымском 45, в Куединском 31.