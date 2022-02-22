Жителей Мотовилихи и центра Перми предупреждают о проблемах с водой

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителей Мотовилихинского района Перми и некоторых домов центра города предупреждают о проблемах с холодной водой. Причина - ремонтные работы в доме по улице Фрезеровщиков, 50.
Так, 24 февраля с 09:00 до 22:00 воды не будет по адресам:
- улица Советская,1;
- улица Крупской, 9;
- улица Фрезеровщиков, 50;
- улица Уральская, 78, 80, 88, 88а, 88б, 90, 102, 104;
- улица Веры Фигнер, 2, 6, 13;
- улица Морская, 6;
- улица Вагановых, 11а;
- улица Металлургов, 9.
С пониженным давлением вода будет подаваться во всем микрорайоне Рабочий поселок.
А также по следующим адресам:
- улица Максима Горького 27;
- улица Сибирская, 15, 17а;
- улица Советская 3,62;
- улица Фрезеровщиков 100,104;
- улица Окулова 75, 80.
Напомним, ранее мы сообщали, что проблемы с водой ожидают и жителей микрорайона Гайва.