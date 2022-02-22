Жителей Мотовилихи и центра Перми предупреждают о проблемах с водой

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Мотовилихинского района Перми и некоторых домов центра города предупреждают о проблемах с холодной водой. Причина - ремонтные работы в доме по улице Фрезеровщиков, 50.

Так, 24 февраля с 09:00 до 22:00 воды не будет по адресам:

- улица Советская,1;

- улица Крупской, 9;

- улица Фрезеровщиков, 50;

- улица Уральская, 78, 80, 88, 88а, 88б, 90, 102, 104;

- улица Веры Фигнер, 2, 6, 13;

- улица Морская, 6;

- улица Вагановых, 11а;

- улица Металлургов, 9.

С пониженным давлением вода будет подаваться во всем микрорайоне Рабочий поселок.

А также по следующим адресам:

- улица Максима Горького 27;

- улица Сибирская, 15, 17а;

- улица Советская 3,62;

- улица Фрезеровщиков 100,104;

- улица Окулова 75, 80.

Напомним, ранее мы сообщали, что проблемы с водой ожидают и жителей микрорайона Гайва.