Жителя Прикамья отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье жителя Юсьвинского района на 3,5 года отправили в колонию-поселение. Всему виной его преступление, которое он совершил в марте 2020 года.

Так, осужденный испытывал неприязнь к своему знакомому. И решил проучить его, позвонив от его имени в ЕДДС. Спасателям он сказал, что в здании МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» якобы заложена бомба.

В итоге к школе приехали все оперативные службы муниципалитета. Проверка показала, что никакой бомбы в здании не было.