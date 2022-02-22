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Происшествия22 февраля 2022 13:26

Жителя Прикамья отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе

Он решил проучить своего знакомого, но поплатился за это сроком
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье жителя Юсьвинского района на 3,5 года отправили в колонию-поселение. Всему виной его преступление, которое он совершил в марте 2020 года.

Так, осужденный испытывал неприязнь к своему знакомому. И решил проучить его, позвонив от его имени в ЕДДС. Спасателям он сказал, что в здании МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» якобы заложена бомба.

В итоге к школе приехали все оперативные службы муниципалитета. Проверка показала, что никакой бомбы в здании не было.