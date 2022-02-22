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Общество22 февраля 2022 12:31

В Перми «Субару» протаранил патрульный автомобиль

Иномарка двигалась на зеленый сигнал светофора
Анна Маркова
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ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми.

ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми.

В Перми 22 февраля произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и «Субару Форрестер». Последствия ДТП сняли на видео очевидцы и опубликовали на сайте Vikiperm.com.

В ГИБДД по городу Перми рассказали, что авария случилась около 12 часов. По улице Пушкарская двигался автомобиль Subaru Forrester, за рулем был 56-летний мужчина. По предварительной информации, в районе дома №1В на регулируемом перекрестке он ехал на зеленый сигнал светофора, но не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю Skoda Octavia.

Полицейский ехал по улице Пушкарская с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - По факту ДТП в отношении водителя автомобиля Subaru Forrester вынесен протокол по ч.2 ст. 12.17 КоАП РФ.