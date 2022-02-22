Пермский край примет 500 беженцев: эксперт объяснил, почему россияне поддержали прием жителей Донбасса

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Пермский край, как и еще 43 региона России, выразил готовность принять жителей Донбасса, вынужденных покинуть свой дом. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов, объяснил это тем, что несмотря на годы контрпропаганды россияне неплохо относятся к Украине, в частности жителям ДНР и ЛНР.

Это подтверждают данные ВЦИОМ — 78% опрошенных граждан России поддерживают решение о приеме беженцев из Донбасса.

«Обстановка тревожная. Симпатии подавляющего большинства граждан России на стороне донбасских республик. Относятся у нас к ним как к своим. Да и вообще к Украине отношение достаточно позитивное, практически у всех там родственники. А уж Донбасс точно совершенно наш, а мы своих не бросаем. Конечно, есть определенный процент гундежа, дескать, зачем, у нас и так проблем до фига, но это всегда будет и было. Я считаю, что ничего удивительного в этих цифрах нет, это абсолютно точно отражает настроения в нашем обществе», — прокомментировал ситуацию Алексей Мартынов изданию Life.

Эксперт уточнил, что война не прекращалась и идет последние семь лет. Такая напряженная обстановка не дает жителям Донбасса жить спокойно — от этого страдает мирное население и дети. По мнению Мартынова, это безобразие должно прекратиться.

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных обстрелах с украинской стороны. В связи с этим они начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.