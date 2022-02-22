Пермский театр кукол покажет сказку о девочке, которая умеет слушать других людей

Фото: Пермский театр кукол.

26 февраля в Пермском театре кукол состоится премьера сказки «Момо». Это история о девочке, завоевавшей привязанность жителей небольшого городка своим невероятным умением слушать других людей.

Написал эту сказку немецкий писатель Михаэль Энде, автор «Бесконечной истории», которая была экранизирована в 1984 году. А «Момо», написанная еще в 1973 году. посвящена проблеме нехватки времени.

В городе, где живет девочка Момо, появляются Серые господа, которые скупают у людей их время, превращая жизнерадостных горожан в унылых персон, которых волнует только нехватка того самого времени, гонка за успешностью. Спектакль «Момо» и о том, что в современном мире родители и дети становятся все дальше и дальше друг от друга, а родительская любовь порой измеряется дороговизной подаренной игрушки.