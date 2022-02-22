Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает o важности передачи показаний приборов учета горячей воды

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: показания приборов учета горячей воды необходимо передавать не позднее 23 числа текущего месяца. Сделать это можно через удобные онлайн-сервисы расчетно-кассовых центров (РКЦ), которые сэкономят Ваше время и позволят сохранить здоровье, позволяя избегать визита в офис РКЦ.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» работает с расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», АО ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Каждый из этих РКЦ предлагает широкий спектр сервисов для удаленной передачи данных. Найти информацию о всех методах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» - https://perm.esplus.ru/clients/kak-peredat/.

«Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков. Это позволяет контролировать расходы на коммунальные платежи и избежать перерасчетов после контрольных съемов показаний приборов учета, проводимых ресурсоснабжающими организациями или управляющими компаниями», — подчеркивает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.