В пермском Тетре-Театре пройдет премьера драмы «Маскарад»

Фото: Сергей Харин.

24–27 февраля на большой сцене Пермского академического Театра-Театра состоится премьера драматического спектакля Филиппа Григорьяна «Маскарад» (16+).

Предложение поставить в Театре-Театре «Маскарад» Лермонтова поступило московскому режиссеру, лауреату премии «Золотая Маска» Филиппу Григорьяну от художественного руководителя ТТ Бориса Леонидовича Мильграма. «Я не сразу согласился, ушел, подумал и придумал сначала совсем не то, что в результате получилось, – комментирует Филипп Григорьян. – Но, в любом случае, мне было понятно, что в этом тексте, в этих фигурах есть что-то, что меня задевает. Это живое ощущение, а не просто профессиональный, технический челлендж». По словам режиссера, его «Маскарад» – это попытка «посмотреть сегодняшними глазами на автора и его персонажей».

Михаил Юрьевич Лермонтов написал «Маскарад» в 21 год: возраст автора в данном случае не менее важен, чем его поэтический гений. Накал страстей в этой пьесе опирается на мысли и переживания совсем молодого человека, для которого мир человеческих отношений и характеров пока еще равен воображению, фантазии об этом мире. Недаром и трагедия главного героя «Маскарада», Евгения Арбенина, – это трагедия воображения, трагедия беспричинности. Арбенин становится убийцей своей жены Нины, потому что его воображение (при помощи стечения маловероятных обстоятельств) слишком убедительно рисует ему ее измену. Арбенин и Нина любят друг друга, в их союзе нет оснований для разлада. Кроме одного: Арбенин, в отличие от Нины, обладает жизненным опытом. Опыт велит ему не доверять ничему, вернее, доверять только плохому, страшному, порочному. Вера Арбенина в этот опыт разрушает его собственную жизнь и обрекает Нину на смерть.

Фото: Сергей Харин.

В версии режиссера Филиппа Григорьяна «Маскарад» – это спектакль не только по пьесе Лермонтова, но и спектакль про Лермонтова – про то полудетское воспаление чувств и фантазии, которое превращает людей в чудовищ, желания в навязчивые идеи, поступки – в эксцессы.

Филипп Григорьян, режиссер, художник-сценограф спектакля «Маскарад»: «Я не вижу в «Маскараде» никакого трагического героя. Я даже намека не вижу на трагедию Арбенина. Вижу драму. Для меня Арбенин в этом смысле – иллюзорный персонаж, преувеличенный, искусственно накачанный довольно пафосным воздухом. Жертва своей неспособности выйти из круга привычек и травм, неспособности сменить траекторию, скажем так. Арбенин – это представление 20-летнего Лермонтова о «взрослом». Так в его воображении выглядит взрослый мужчина, у которого «все было», страсти, пропасти, опыт. Эта призрачная мужская брутальность. Но я не могу смотреть на мир глазами 20-летнего парня XIX века. Зачем мне это делать? Смысл-то именно в том, что я могу смотреть и на этот сюжет, и на эти фигуры, и на этого автора своими собственными глазами».

В «Маскараде» Филиппа Григорьяна нет границы времен, XIX и XXI век существуют на равных, а героев можно обнаружить в картинной галерее, в студенческом общежитии, на мусорной свалке, в тюремной камере. Сюжет их жизни следует лермонтовскому тексту, но взгляд из дня сегодняшнего видит за трагическим пафосом лермонтовской фантазии совсем не фантастические характеры и совсем не романтичные смертельные коллизии. Это взгляд, который видит трагедию в самом насилии, а не в переживаниях по его поводу. И это история о том, как убийца и его жертва снова и снова оказываются наедине друг с другом, несмотря на все старания автора, который может вмешаться в ход событий, но не может его изменить.