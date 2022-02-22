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"Бизнес-новости": Пермь22 февраля 2022 9:01

Жители Прикамья во время Олимпиады в Пекине активнее всего болели за хоккей и биатлон

Также в число популярных видов спорта вошли фигурное катание и лыжные гонки
Ксения ОГАРЕВА
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Графика: МегаФон

Графика: МегаФон

Российские телезрители активно смотрели Зимние Олимпийские игры в Пекине. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25 процентов больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

По количеству времени, проведенному за просмотром трансляций, пермяки попали в топ-20 среди регионов страны и стали вторыми среди жителей УрФО, пропустив вперед тюменцев.

В Пермском крае, как и в целом по России, самым популярным видом спорта оказался хоккей. На него пришлось 28 процентов от общего числа просмотров игр в регионе. Самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Также пермяки чаще остальных россиян болели за биатлон. В Прикамье он занимает второе место по популярности (14 процентов просмотров), на третьем – фигурное катание (12 процентов). Далее идут лыжные гонки и керлинг. Трансляции с выступлений по прыжкам с трамплина, санному спорту, фристайлу, в которых принимали участие спортсмены Прикамья, пользовались меньшим спросом. Болельщиков практически не интересовали соревнования по скелетону и бобслею.