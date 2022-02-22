В пермском Театре-Театре поставили драму «Маскарад»

Фото: Сергей Харин

24 февраля на большой сцене Пермского академического Театра-Театра состоится премьера драматического спектакля «Маскарад» (16+). Постановщик - московский режиссер, обладатель премии «Золотая Маска» Филипп Григорьян.

По словам режиссера, его «Маскарад» – это попытка «посмотреть сегодняшними глазами на автора и его персонажей».

- В версии режиссера Филиппа Григорьяна «Маскарад» – это спектакль не только по пьесе Лермонтова, но и спектакль про Лермонтова – про то полудетское воспаление чувств и фантазии, которое превращает людей в чудовищ, желания в навязчивые идеи, поступки – в эксцессы, - рассказали в театре. - В «Маскараде» Филиппа Григорьяна нет границы времен, XIX и XXI век существуют на равных, а героев можно обнаружить в картинной галерее, в студенческом общежитии, на мусорной свалке, в тюремной камере.

В главных ролях: Альберт Макаров - Арбенин и Людмила Прохоренко - Нина.

Спектакли состоятся с 24 по 27 февраля.