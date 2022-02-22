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Общество22 февраля 2022 7:15

Крематорий в Перми начнут строить уже в этом году

Завершить строительство планируется в 2023 году
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О планах по строительству крематория в Перми рассказал на заседании городской Думы вице-мэр Эдуард Хайруллин.

- Сейчас мы ждем одобрения проектно-сметной документации по крематорию, - сообщил, отвечая на вопрос депутатов, Эдуард Хайруллин. - Документы направлены на рассмотрение в федеральный Роспотребнадзор. Если получим положительное заключение экспертизы, то начнем строительство уже в этом году.

Завершить все работу по строительству крематория на Восточном кладбище планируется в 2023 году.