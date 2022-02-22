Крематорий в Перми начнут строить уже в этом году

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О планах по строительству крематория в Перми рассказал на заседании городской Думы вице-мэр Эдуард Хайруллин.

- Сейчас мы ждем одобрения проектно-сметной документации по крематорию, - сообщил, отвечая на вопрос депутатов, Эдуард Хайруллин. - Документы направлены на рассмотрение в федеральный Роспотребнадзор. Если получим положительное заключение экспертизы, то начнем строительство уже в этом году.

Завершить все работу по строительству крематория на Восточном кладбище планируется в 2023 году.