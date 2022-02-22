В загсах Перми рассказали, сколько пар решили пожениться 22.02.2022

В Перми в красивую дату 22.02.2022 в загсы подано 225 заявлений. Фото: Иван Макеев

В Перми в красивую дату 22.02.2022 в загсах настоящий ажиотаж, в этот день подано 225 заявлений. Регистраторы говорят, молодожены уверены, что такие даты – это залог счастья и семейного долголетия.

В Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми подано 53 заявления, в Индустриальном – 32, Дзержинском – 17, Ленинском – 41, Орджоникидзевском – 17, в Мотовилихинском – 50, в Кировском – 15.

Ранее мы писали, что в Перми 14 февраля свои отношения узаконили 35 пар. Во всем регионе в этот день поженились 60 пар.