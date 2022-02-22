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Общество22 февраля 2022 3:35

В Пермском крае магазин косметики обманул покупателя

Роспотребнадзор наказал нарушителей
Анна Маркова
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В Пермском крае крупный сетевой магазин косметики оштрафован за обман покупателя.

В Пермском крае крупный сетевой магазин косметики оштрафован за обман покупателя.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае крупный сетевой магазин косметики оштрафован за обман покупателя, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Покупательница сообщила, что сделала заказ в приложении на сумму 1331 руб. Во время его сборки этих товаров не оказалось, и они были заменены на другие, более дешевые. А к оплате магазин предъявил ранее заявленную сумму, завысив стоимость каждого вида товара, обсчет покупателя составил 53,93 руб.

За правонарушение акционерное общество привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф 20 тысяч рублей.