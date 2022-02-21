В Прикамье заключенный «купил» замначальника оперотдела колонии за полмиллиона рублей

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- Более 407,5 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе, связанные с организацией в исправительном учреждении незаконной торговли продуктами питания и запрещенными к обороту предметами получил от осужденного бывший заместитель начальника оперативного отдела исправительной колонии ИК-9, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

За взятку в крупном размере суд приговорил виновного к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов 75 тысяч рублей.