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Общество21 февраля 2022 15:58

В Прикамье заключенный «купил» замначальника оперотдела колонии за полмиллиона рублей

Он теперь сам сядет за колючую проволоку
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- Более 407,5 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе, связанные с организацией в исправительном учреждении незаконной торговли продуктами питания и запрещенными к обороту предметами получил от осужденного бывший заместитель начальника оперативного отдела исправительной колонии ИК-9, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

За взятку в крупном размере суд приговорил виновного к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов 75 тысяч рублей.