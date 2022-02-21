Жителю Узбекистана прислали в Пермь больше полкилограмма героина

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Откуда поступают в Пермский край наркотики?
Молодой 25-летний мигрант из Узбекистана получил 570 грамм героина. В его обязанность входило приготовить места для закладок, расфасовать тяжелый наркотик.
Выполнить поручение старших по цеху он не успел – к нему в дом нагрянули с обыском.
- В преступной группы он выполнял роль «закладчика», - рассказали в краевой прокуратуре. - Получив более 570 грамм героина, хранил его в своей квартире в Свердловском районе Перми. Он успел оборудовать 5 тайников с закладками.
А дальше парню не подфартило – его задержали.
- При обыске в его доме было обнаружено более 90 свертков с приготовленными к сбыту героином, - сообщили в надзорном ведомстве.
Ленинский суд Перми приговорил начинающего наркоторговца к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей.
Он еще может обжаловать приговор.