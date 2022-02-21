В Перми в возрасте 58 лет скончался бывший депутат гордумы Сергей Титов

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Стало известно, что на 59 году жизни скончался пермский бизнесмен, бывший депутат городской думы Сергей Титов. Об этом сообщил телеграмм-канал «Лбов».

Сергей Титов родился в 1963 году в Архангельске. Закончил пермский «политех», получив специальность инженер-металлург. 20 лет работал в различных производственных объединениях, пройдя путь от мастера до генерального директора. В 2004 году пришел в администрацию Перми замначальника департамента планирования и развития территории города. С 2006 по 2011 год был депутатом Пермской городской думы.

Сергей Титов был одним из игроков на рынке дорожного строительства, получая крупные заказы. Но в 2914 году КТ «Пермская ДПМК», которую он возглавлял, была признана банкротом.