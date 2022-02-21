Программа лояльности СберСпасибо запустила новую акцию по кредитным картам

Фото: Сбер

Программа лояльности СберСпасибо запустила новую геймификационную акцию «АктиVisaция бонусов» для держателей кредитных карт Visa СберБанка. В рамках акции до 31 марта ее участники будут получать повышенные бонусы и поборются за главный приз — миллион бонусов. Имя победителя будет объявлено 20 апреля 2022 года. Остальные призы предоставляются в другие сроки, предусмотренные правилами акции.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться (подробности на сайте СберСпасибо или в мобильном приложении), а затем выполнять персональные задания, связанные с использованием карты. Испытать удачу могут все держатели кредитных карт Visa.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

"Мы продолжаем развивать нашу геймификационную платформу, пробуем новые форматы и механики с нашими партнёрами. Мы решили поддержать владельцев кредитных карт Visa СберБанка и дали им возможность преумножить бонусы с помощью своих привычных покупок, а также испытать удачу – побороться за миллион бонусов".