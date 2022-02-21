Райффайзен Банк выяснил, чем руководствуются семьи, выбирая новую квартиру

Фото: Райффайзенбанк

Главная причина, почему большинство россиян с детьми планируют менять жилье в ближайшее время — недостаток личного пространства, показало исследование Райффайзенбанка.

Согласно данным исследования, значимых причин для смены жилья у россиян три: нужно больше пространства (75%), хочется жить в более престижном районе (12%) и иметь свою недвижимость (6%).

Главный же критерий при выборе квартиры – её площадь, а вот её стоимость – вторая по значимости причина. Интересно, что два года назад ситуация была обратной: на цену будущего жилья смотрели больше, чем на метраж. А вот удаленность недвижимости от центра города и тогда, и сейчас наименее значима. И даже при равной цене большинство выберет квартиру большей площади, а не близкую к хорошей школе или центру.

44% респондентов, представляя новую квартиру, больше всего мечтают о более просторной кухне, 32% — о дополнительной детской, а 10% о личном кабинете, который предполагается для того, чтобы была возможность побыть в тишине и посвятить время саморазвитию (45%), спокойно поработать (43%) и заняться компьютерными играми (8%).

Пространство для детей — отдельная боль. 71% родителей предпочли бы, чтобы у каждого ребенка была своя комната. 64% считают, что у них дома недостаточно места, чтобы организовать детям место для учёбы. При этом 71% уверены, что в детской недостаточно места для хранения вещей: спортивного снаряжения (57%), детской одежды (55%) и даже игрушек (45%).

Треть респондентов рассматривают вариант получения ипотеки на покупку квартиры, однако безотносительно сроков. 26% настроены более решительно – и собираются получить жилищный кредит в течение года, а ещё 32% — в течение ближайших двух лет. И немаловажную роль тут играет материнский (семейный) капитал.

«60% родителей планируют потратить материнский капитал на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы купить двух- или трёхкомнатную квартиру для семьи. Ещё 26% — тоже на ипотеку, но на недвижимость, которую будут сдавать. Только 16% оставляют субсидию на обучение детей. Более половины ипотечных кредитов мы выдаем супружеским парам, что вселяет в нас уверенность, что мы помогаем им стать счастливее», - добавляет Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.