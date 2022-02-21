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Общество21 февраля 2022 12:40

В Перми на территории школы заметили мужчину с оружием

Случай произошел в Свердловском районе
Анна Маркова
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Очевидцы вызвали полицию, увидев мужчину с оружием.

Очевидцы вызвали полицию, увидев мужчину с оружием.

Вечером в понедельник, 21 февраля, пермяки сообщили в социальных сетях, что на территории школы № 134, по улице Льва Шатрова, 25 заметили мужчину с оружием. «В Свердловском районе у 134 школы заметили неизвестного с автоматом. Громко матерясь он прошел мимо, сел в такси и скрылся в неизвестном направлении», - написали пермяки.

В УМВД по городу Перми прокомментировали случай, такой вызов действительно был зарегистрирован.

- 21 февраля в отдел полиции №7 поступило сообщение от очевидцев, что на территории школы №134 они видят мужчину с предметом, похожим на оружие, - сказали в городском Управлении полиции. – На место незамедлительно выехал наряд полиции. Сотрудники выяснили, что это был учитель ОБЖ, у него в руках был муляж.