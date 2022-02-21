Фото: permkrai.ru

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой краевого Минздрава Анастасией Крутень. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона. На встрече губернатор и министр обсудили итоги работы отрасли здравоохранения в 2021 году и планы на год начавшийся.

«Несмотря на то, что пандемия продолжается, важно совместно решать и другие задачи, связанные с проблемами в здравоохранении, которые годами копились. Дефицит кадров, необходимость приведения в нормальное состояние зданий медучреждений, и строительство новых объектов», - поделился губернатор.

Как рассказала министр здравоохранения, в 2021 году одним из главных направлений стало укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием медучреждений за счет разных источников. На эти цели из бюджета края выделили 1,1 млрд руб.

В итоге на 110 объектах проведены капитальные и текущие ремонты, приобретено 2,3 тыс. единиц оборудования, 44 санитарных автомобиля. Возведены 7 ФАПов и одна врачебная амбулатория.

На 2022 год на финансирование отрасли из регионального бюджета запланировано выделение средств больше, чем в 2021 году – почти 1,4 млрд руб. Они также пойдут на ремонты, закупку оборудования в медицинские учреждения края.