В ПГНИУ откроют программу для тех, кто готов изучать Арктику

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На биологическом факультете ПГНИУ появится магистерская программа для любителей севера. Она будет называться «Живые системы Арктики и Субарктики» (направление «Биология»), рассказали в пресс-службе вуза.

«Сегодня особенно важно исследовать функционирование живых систем в Арктике и Субарктических районах в связи с их высокой уязвимостью в условиях возрастающей антропогенной нагрузки. У наших магистрантов появится уникальная возможность исследовать удивительный мир арктических сообществ», - рассказал руководитель программы, кандидат биологических наук Андрей Крашенинников.

В процессе обучения студенты изучат фундаментальные свойства живых систем Арктики и Субарктики на всех уровнях организации живой природы. И овладеют методами экологического мониторинга в Арктической зоне, ГИС-технологиями и матанализом обработки данных.

Также студентов ожидают летние практики в Санкт-Петербурге и Магадане.