Переболевшие коронавирусом пермяки смогут получить QR-код по результатам теста на антитела

Анализ на антитела для получения сертификата будут делать в пермских лабораториях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Пермского края смогут получить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекцией по результатам теста на антитела. Об этом сообщает администрация губернатора региона со ссылкой на Минздрав РФ. Приказ вступил в действие 21 февраля. Кроме этого QR-код получат те, кто сделал прививку зарубежной вакциной и анализ также подтверждает наличие антител. Сертификат будет действителен 6 месяцев.

Чтобы получить QR-код нужно выбрать лабораторию, которая передает информацию в ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

С собой нужны будут паспорт и СНИЛС, а также сотрудники лаборатории выдадут согласие на передачу данных на портал «Госуслуги». Анализ сдают натощак.

В Пермском крае тест на антитела IgG можно сделать в лабораториях пяти компаний: ООО «Центр профессиональной медицины», ООО «МедЛабЭкспресс», АО Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», а также ООО «Пермская краевая ЦКДЛ».

В одной из лабораторий корреспонденту «КП» сообщили, что стоимость теста на антитела отечественного производства - 560 рублей, импортного – 640 рублей.

После того, как вы сдали анализ, результаты теста появятся на Госуслугах. Нажмите кнопку «Сформировать сертификат». В течение трех дней сертификат будет готов.

В Минздраве Прикамья рассказали, что сформировать сертификат на основании теста на антитела можно только один раз. Если вы уже получали QR-код после прививки или выздоровления, сформировать сертификат по результатам антител не получится. Если ранее получали сертификат, то для продления QR-кода нужно сделать прививку.

Если результаты теста не появляются на портале «Госуслуги», напишите запрос в техподдержку.