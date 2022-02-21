В Перми над камскими просторами воспарит светящаяся чайка

Фото: аккаунт в Instagram Алексея Дёмкина.

Последний завершающий штрих обещают сделать городские власти в реконструкции набережной Камы.

И справа, и слева от Камского моста набережная теперь приобрела современный вид. И лишь насосная станция возле спуска с Соборной площади портит общее впечатление. А ведь это не слишком привлекательное здание зеленого цвета расположено возле самой пешеходной зоны.

Чтобы вписать постройку в общий ансамбль набережной, решили обновить ее фасад.

- Уже в этом году на нем появится стилизованная Чайка, парящая над Камой, - пообещал на своей странице в Инстаграм глава Перми Алексей Дёмкин. – Само здание выкрасят в серые и белые тона, под цвет оперения красивой птицы.

По вечерам светящийся силуэт чайки будет виден издалека. Фото: аккаунт в Instagram Алексея Дёмкина.

По вечерам силуэт чайки будет виден с реки издалека – для этого предусмотрят архитектурную подсветку.

При этом бюджет на оформление станции не потратит ни копейки.

- Преобразует станцию в летящую чайку ее собственник - АО «ОДК-Пермские моторы», - объяснили в горадминистрации.