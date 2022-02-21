Губернатор Прикамья поручил увеличить траты на социальную сферу

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил внести в краевое Заксборание законопроект о поправках в региональный бюджет на период с 2022 по 2024-й годы. Подробностями поделились в пресс-службе правительства региона.

Что содержит этот законопроект? Согласно ему, планируется увеличить расходы на индексации зарплат и пособий и выделить дополнительные деньги на решение вопросов, что связаны с догазификацией, теплоснабжением, развитием территорий, борьбу с коронавирусом и другие цели.

«По итогам 2021 года госдолг региона удалось сократить. Сегодня у нас есть дополнительные ресурсы и возможности для того, чтобы увеличить наши социальные обязательства и дофинансировать строительные проекты», – пояснил Дмитрий Махонин.

Например, законопроект о поправках в краевой бюджет предполагает направить более 1,1 млрд руб. на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы. Это позволит ее провести на 6 месяцев раньше: не с 1 октября 2022 года, как планировалось, а уже через месяц - с 1 апреля.

Более 1 млрд руб. бюджетных средств планируют направить на борьбу с коронавирусом. 750 млн руб. на реализацию мероприятий программы развития Березниковско-Соликамской агломерации.